Мужчина выпал с высоты на машину в Санкт-Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина упал с высоты на машину. Об этом 17 ноября сообщил Telegram-канал «112».
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина упал с высоты как минимум третьего этажа на переднюю часть иномарки. После этого он сразу пошел по улице без явных признаков серьезных травм.
В результате машина получила повреждения крыши и лобового стекла. Поисками мужчины занялись полиция и владелец автомобиля.
Ранее, 12 ноября, полуторагодовалый ребенок выжил, выпав из окна 18-го этажа в Новосибирске. Его доставили в медицинское учреждение. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации.