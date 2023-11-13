Ребенок выжил после падения из окна 18-го этажа в Новосибирске
Полуторагодовалый ребенок выжил, выпав из окна 18-го этажа в Новосибирске, Следственный комитет (СК) по региону начал доследственную проверку. Об этом 13 ноября говорится в Telegram-канале ведомства.
«Вечером 12 ноября 2023 года из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже одного из многоквартирных домов в Ленинском районе города Новосибирска, выпал полуторагодовалый мальчик. С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в СК.
Ребенок, по предварительным данным, находился в квартире с родителями.
Ранее, 10 октября, трехлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Иркутске. Мальчик погиб на месте, СК возбудил уголовное дело по этому факту.