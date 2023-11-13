Выпавший с 18-го этажа дома в Новосибирске ребенок находится в реанимации

Полуторагодовалый мальчик, выпавший из окна 18-го этажа в Новосибирске, находится в тяжелом состоянии, рассказала 13 ноября «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

«Ребенок в возрасте до трех лет упал. Находится в тяжелом состоянии в больнице, в реанимации, получил значительные травмы. Врачи сейчас им занимаются. У него множественные ушибы», — сказала она журналистам.

С родителями ребенка беседуют сотрудники органов профилактики. Мать и отец мальчика очень переживают из-за произошедшего, отметила она.

Омбудсмен выразила надежду на то, что ребенок поправится.

Мальчик выпал из окна квартиры вечером 12 ноября. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска.

Следственный комитет (СК) России начал проверку. В ведомстве призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок.