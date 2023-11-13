В СК прокомментировали падение ребенка с 18 этажа в Новосибирске
Сотрудники следственных органов СК по Новосибирской области 13 ноября прокомментировали падение полуторагодовалого ребенка с 18 этажа.
Речь идет об инциденте, который произошел ранее в этот день в одном из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска. После падения ребенка с телесными повреждениями доставили в медучреждение. Малыш по предварительным данным находился в квартире с родителями.
Как отметили на сайте ведомства, в регионе это не единственный случай, когда дети, оставленные без должного контроля со стороны взрослых, падают из открытых окон.
«СУ СКР по Новосибирской области в очередной раз призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок, не надеяться на москитные сетки, а во избежание несчастных случаев использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно», — говорится в сообщении.
Следственный комитет по региону начал доследственную проверку. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.