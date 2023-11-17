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Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
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Госдума отклонила законопроект о «честной цене»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Государственная дума (ГД) отклонила законопроект о «честной цене», следует из информации из базы данных ГД, с которой ознакомились «Известия» 17 ноября. Решение было принято в нижней палате парламента 14 ноября.

Согласно законопроекту, предлагалось изменить ценники на продукты питания, то есть писать на них стоимость продуктов за 1 кг или 1 л.

Как сказано в пояснительной записке, зачастую производители снижают объем и вес товара, хотя сохраняют размер упаковки и отпускную цену товара. Компании делают это для того, чтобы сохранить объем продаж и увеличить рентабельность реализации продажи единицы товара.

Прошлись мимо: Минпромторг выступил против указания цен товаров за кг и литр
Почему ведомство негативно оценило законопроект «о честной цене»

Ранее, в середине августа, правительство раскритиковало проект: торговля столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах, писал в своем отзыве Минпромторг. Кроме того, для чая, кофе, чипсов или, например, жевательной резинки такой подход вообще неактуален, отмечали в министерстве.

При этом еще 4 августа сообщалось, что законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и был рекомендован к рассмотрению.

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