Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Экономика
Торговые сети и магазины обяжут указывать цену товара за килограмм и литр
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Палестинского министра уличили в поджоге имущества евреев
Мир
В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию из-за диалога с РФ
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Мир
Спецслужбы выявили военкомов ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Общество
Умер писатель и журналист Лев Колодный
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности
Происшествия
Автомобиль упал в воду в результате обрушения моста в Приморском крае

Торговые сети и магазины обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

Дорогие мои «Москвичи»: почему растут в цене отечественные автомобили
Как повышение утильсбора повлияло на стоимость новых машин

В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.

«Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара — например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо 10 яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл», — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.

«После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона», — отметил депутат.

Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству. Это повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения «цена – качество». Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно. Так что указывать кроме стоимости товара и цену за конкретный объем логично», — сказал депутат «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вес имеет значение: торговлю обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023