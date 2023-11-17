Ящики для писем Деду Морозу установят в Москве 18 ноября

В Москве 18 ноября установят ящики для писем Деду Морозу. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил министр правительства столицы, глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, специальные ящики появятся в столичных парках, торговых центрах, а также на различных культурных площадках. Всего в кампании, приуроченной ко дню рождения Деда Мороза, поучаствует около 150 локаций по всему городу. Благодаря этому у каждого будет возможность отправить письмо зимнему волшебнику, отмечает телеканал «360».

Все письма будут доставлены в столичную резиденцию Деда Мороза, где он ответит всем детям без исключения. Самые яркие послания отправят на конкурс «Лучшее письмо для Деда Мороза». Авторы таких писем получат личное приглашение в усадьбу, где познакомятся с волшебником. Письмо можно придумать и оформить в своем уникальном стиле, отмечает сайт kp.ru.

Подобная кампания пройдет в Москве уже в шестой раз. В частности, ящики для писем можно будет найти на территории колеса обозрения «Солнце Москвы», в океанариуме на Дмитровском шоссе, в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, в студии программы «Спокойной ночи, малыши» и на фуд-корте «Депо. Три вокзала», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Найти ближайший почтовый ящик и построить к нему маршрут поможет интерактивная карта на сайте «Московской усадьбы Деда Мороза», пишет RT.

15 ноября Алексей Фурсин рассказал, что в столице в день рождения Деда Мороза проведут специальные мероприятия. Сезон стартовал в «Московской усадьбе Деда Мороза» 1 ноября. В его день рождения 18 ноября в резиденцию смогут попасть все желающие его поздравить. Сам Дед Мороз будет не только принимать поздравления, но и дарить подарки.