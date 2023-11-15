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Мероприятия в честь дня рождения Деда Мороза пройдут в Москве

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В Москве проведут мероприятия в честь дня рождения Деда Мороза 18 ноября. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Так, зимний сезон стартовал в Московской усадьбе Деда Мороза 1 ноября. В его день рождения 18 ноября в резиденцию смогут попасть все желающие его поздравить. Сам Дед Мороз будет не только принимать поздравления, но и дарить подарки. В 2023 году празднование дня рождения Деда Мороза продлится четыре дня.

«Все желающие смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу и поприветствовать зимнего волшебника. <…> Всего этой зимой планируем провести в усадьбе около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ», — приводит слова Фурсина «Москва 24».

Так, посетители усадьбы смогут встретиться с героями детских сказок «Бременские музыканта» и «Летучий корабль». Вести мероприятие будут персонажи Алеша, Забава, Кикимора и Леший. Для гостей организуют традиционные игры и хороводы вокруг центральной елки.

Подарком для Деда Мороза и его гостей станет спектакль «Веселая Снегортида». Кульминационным моментом станет световое шоу.

Усадьба волшебника находится по адресу Волгоградский проспект, владение 168 д. 18 ноября мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00; 19, 25 и 26 ноября — с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

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Ранее 15 ноября в министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в день рождения Деда Мороза в парках региона представят развлекательные программы, фотозоны, конкурсы и мастер-классы, отмечает телеканал «360». В частности, в парке «Дубки» Коломны можно будет поучаствовать в благотворительной акции, игровой программе «Взятие снежного городка» и представлении с Дедом Морозом.

Областное мероприятие «День рождения Деда Мороза» пройдет 18 ноября почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области, уточняет агентство городских новостей «Москва». Официальный день рождения Деда Мороза впервые отметили 18 ноября 2005 года.

13 ноября поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в традиционное путешествие по регионам страны. Всего поезд посетит более 85 российских городов, пишет RT. В поезде будет работать кукольный театр на 21 место с гардеробом, бархатными креслами и декорациями, сообщает НСН.

В тот же день стало известно, что Дед Мороз планирует посетить и другие страны в ходе своего новогоднего путешествия, в частности, Францию, Италию и Армению.

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