Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent

Цена нефти марки Brent обвалилась после выхода данных от минэнерго США, объяснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Накануне стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе следующего года опустилась ниже $77 за баррель впервые с 7 июля. 17 ноября, согласно данным сайта лондонской биржи ICE, Brent торгуется в районе $78.

«Согласно последнему отчету [минэнерго США], на неделе, завершившейся 10 ноября, запасы нефти в стране увеличились на 3,6 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. В итоге за две недели запасы выросли на 17,5 млн баррелей. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали небольшого роста резервов», — рассказал Антонов, объясняя падение стоимости.

По его словам, техническая картина указывает на продолжение нисходящего движения цены до $74,50.

«Ключевой уровень поддержки — $70 за баррель. Далее только $50. Учитывая сохраняющиеся геополитические риски, сильного обвала не ожидаю. Если падение замедлится, то зона $74,5–75 должна выступить плацдармом для отскока», — заключил эксперт.

Ранее, 3 ноября, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол выразил мнение, что если ситуация на Ближнем Востоке обострится, то цены на нефть могут превысить $100.

Доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов 13 ноября рассказал «Известиям», что в дальнейшем цена нефти вернется на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Можно ожидать, что цены к концу 2023 года всё же приблизятся к уровню $90 за баррель, а в 2024-м будут стремиться к коридору $95–100 за бочку, заключил он.