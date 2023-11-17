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Экономика
Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent

Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent

Аналитик Антонов: цена Brent обвалилась после выхода данных от минэнерго США
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Westlight
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Цена нефти марки Brent обвалилась после выхода данных от минэнерго США, объяснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Накануне стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе следующего года опустилась ниже $77 за баррель впервые с 7 июля. 17 ноября, согласно данным сайта лондонской биржи ICE, Brent торгуется в районе $78.

«Согласно последнему отчету [минэнерго США], на неделе, завершившейся 10 ноября, запасы нефти в стране увеличились на 3,6 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. В итоге за две недели запасы выросли на 17,5 млн баррелей. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали небольшого роста резервов», — рассказал Антонов, объясняя падение стоимости.

По его словам, техническая картина указывает на продолжение нисходящего движения цены до $74,50.

«Ключевой уровень поддержки — $70 за баррель. Далее только $50. Учитывая сохраняющиеся геополитические риски, сильного обвала не ожидаю. Если падение замедлится, то зона $74,5–75 должна выступить плацдармом для отскока», — заключил эксперт.

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Ранее, 3 ноября, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол выразил мнение, что если ситуация на Ближнем Востоке обострится, то цены на нефть могут превысить $100.

Доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов 13 ноября рассказал «Известиям», что в дальнейшем цена нефти вернется на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Можно ожидать, что цены к концу 2023 года всё же приблизятся к уровню $90 за баррель, а в 2024-м будут стремиться к коридору $95–100 за бочку, заключил он.

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