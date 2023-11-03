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Аналитик назвал реалистичным прогноз главы МЭА о росте стоимости нефти выше $100
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Аналитик назвал реалистичным прогноз главы МЭА о росте стоимости нефти выше $100

Глава МЭА Бирол не исключил роста цены на нефть выше $100: Антонов оценил прогноз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предположил, что если ситуация на Ближнем Востоке обострится, то цены на нефть могут превысить $100, сообщила японская газета Asahi. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» 3 ноября, что такой прогноз реалистичен.

«Предложение нефти в США растет, но, скорее всего, США будут меньше экспортировать и даже больше импортировать, чтобы снизить цены на энергоресурсы перед выборами. ОПЕК+ параметры соглашения не меняет и вряд ли будет их менять в будущем. Россия продолжает добровольное сокращение добычи нефти. Спрос в Китае, Индии и в целом в мире на нефть остается высоким. Возобновляемая энергетика пока не приносит желаемых результатов. Ближневосточный конфликт усилил противоречия между Западом и мусульманским миром. Поэтому в пользу роста цен на нефть гораздо больше оснований, чем в пользу падения», — объяснил эксперт.

По его мнению, стоимость нефти может достигнуть $100 за баррель уже в следующем году, возможно, в I квартале. При этом в конце 2023-го цена нефти может вырасти до $90–95 за баррель.

По данным сайта лондонской биржи ICE, на 17:26 по мск 3 ноября стоимость Brent достигла $86.

1 ноября Минфин РФ сообщил на своем сайте, что средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2023 года сложилась в размере $81,52 за баррель, North Sea Dated стоила $91,09.

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Ранее, в конце октября, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что в случае включения в конфликт Израиля и ХАМАС приграничных Сирии, Ливана или Египта уже в ноябре стоимость нефти может подняться до уровня $120 за баррель. При этом если эскалация конфликта дойдет до уровня участия в нем Ирана, то это приведет к рискам для сохранения возможности транспортировки нефти в Ормузском проливе и подорожанию сырья к уровню $150 за бочку. По его мнению, такие сценарии возможны в случае начала ЦАХАЛ полномасштабной операции по захвату сектора Газа.

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