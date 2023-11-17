Политолог усомнился в результативности резолюции ООН об олимпийском перемирии

Резолюция Генассамблеи ООН об олимпийском перемирии не принесет результатов. Об этом в беседе с «Известиями» 17 ноября заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября будет представлен проект резолюции об олимпийском перемирии, направленной на прекращение всех боевых действий.

«Было бы здорово, если бы к подобным инициативам в современном мире хотя бы прислушивались или о них знали люди. Но конъюнктура современных международных отношений такова и роль ООН в этой конъюнктуре, что, к сожалению, ожидать каких-либо конкретных последствий, в частности прекращения, приостановки хотя бы боевых действий, конечно же, не приходится. И, как бы это прискорбно ни было, нынешняя ситуация подразумевает, что подобная инициатива — это всё мертворожденная история и даже для пиара ООН не особо работает», — считает Денисов.

Генассамблея ООН начиная с 1994 года принимает до проведения Олимпийских игр резолюцию «За утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов».

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Однако тем спортсменам, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности РФ, предложено отказывать в участии в турнирах.

Комментируя это, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Эту позицию поддержал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом позднее, в конце сентября, министр спорта России Олег Матыцин в беседе с журналистами заявил, что около 180 человек из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх в следующем году.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.