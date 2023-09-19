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Матыцин назвал приблизительное число участников из РФ в Олимпиаде

Матыцин предположил, что около 180 россиян смогут принять участие в Олимпиаде–2024
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Фото: РИА Новости/Гильем Бейкер
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Около 180 человек из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Такое предположение сделал министр спорта России Олег Матыцин в беседе с журналистами 19 сентября.

Министр отметил, что прогнозы по числу спортсменов не изменились. По его словам, такое предсказание было сделано на основе квалификаций спортсменов.

«Мы понимаем, командные виды спорта не смогут принять участие. Был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов. Но это максимальная цифра. Хотя с каждым днем ситуация меняется, но меняется, наверное, не в лучшую сторону», — цитирует Матыцина «РИА Новости».

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В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Однако тем спортсменам, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности РФ, предложено отказывать в участии в турнирах.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Эту позицию поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом месяцем ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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