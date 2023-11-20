Россияне стали больше интересоваться женскими энергетическими практиками

Сервис журналистских запросов Pressfeed выяснил, что интерес россиян к темам, связанным с психологией, за последние два года вырос в два раза. Среди наиболее интересующих тем: онлайн-марафоны; зависимость от гаджетов; саморазвитие и женские энергопрактики; методы мошенников и способы противостояния им; психологические аспекты, связанные с удаленной работой; гадания и сны.

Сервис Pressfeed, позволяющий журналистам искать спикеров для публикаций, а экспертам откликаться на запросы СМИ, проанализировал запросы журналистов в категории «психология» за три квартала 2021–2023 годов. Выяснилось, что за это время запросы по теме выросли с 885 за три квартала 2021 года до 1816 — в 2023 году. Таким образом, внимание СМИ к вопросам, связанным с психологией россиян, за указанный период выросло в два раза.

«Конечно, больше всего россиян по-прежнему волнует тема личных отношений. Но также в категории «психология» заметно растет количество запросов от СМИ на тему карт Таро, зависимости от гаджетов, саморазвития и женских энергопрактик. Активно анализируется такое явление, как онлайн-марафоны, феномен его популярности, а также возможный вред для психического здоровья. Всё чаще поднимается тема того, почему люди ведутся на уловки мошенников, как их вычислить и избежать обмана. Помимо этого, активно поднимаются вопросы борьбы с выгоранием на работе, стресса и психологических аспектов, связанных с удаленной работой», — сказала «Известиям» заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

11 ноября стало известно, что россияне потратили миллиарды на обучение эзотерике и нутрициологии в 2023 году. Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse провели исследование и выяснили, как изменился рынок онлайн-образования в России в 2023 году.

Так, среди школ в нише «профессия» лидируют проекты в сфере коучинга, в нише «здоровье» — курсы, связанные с нутрициологией. В нише «психология» высокие результаты показывают проекты, посвященные профессиональному обучению и воспитанию детей. Также в топе ниши «эзотерика» (904 млн рублей), «финансовая грамотность» (739 млн рублей), «хобби» (625 млн рублей), «фитнес» (412 млн рублей), «отношения» (244 млн рублей), «астрология» (195 млн рублей), «рисование» (135 млн рублей) и «языки» (131 млн рублей). Самую яркую динамику показывает психология: выручка в ней за 10 месяцев текущего года более чем на 100% выше, чем за аналогичный период 2022 года.