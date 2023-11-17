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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Государственная дума 17 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте ГД.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 1,595 трлн рублей, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Отмечается, что величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в следующем году составит 15 тыс. 453 руб., для трудоспособного населения — 16 тыс. 844 руб., пенсионеров — 13 тыс. 290 руб., детей — 14 тыс. 989 руб.

Кроме того, по прогнозу, объем ВВП в 2024 и 2025 годах составит в денежном выражении 179,956 трлн рублей и 190,637 трлн рублей соответственно, в 2026 году — 202,304 трлн рублей.Также ожидается, что уровень инфляции в 2025–2027 годах будет колебаться в диапазоне 4–4,5%.

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Документ на 2024–2026 годы с замечаниями принят в первом чтении

Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

26 октября проект приняли в первом чтении. Тогда же президент России Владимир Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.

Во втором чтении ГД приняла проект в среду, 15 ноября. Ко второму заседанию поступило более 900 поправок, которые перераспределили зарезервированные на следующие три года по отдельным направлениям расходов средства в объеме почти на 7 трлн рублей.

В конце сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.

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