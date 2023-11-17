В АвтоВАЗе допустили сокращение плана производства в пределах 10%

АвтоВАЗ допускает возможность корректировки производственного плана на текущий год, который на данный момент составляет порядка 400 тыс. автомобилей Lada, в пределах 10%, при этом компания с января по октябрь уже выпустила 293 тыс. машин. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил журналистам президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью», — цитирует «РИА Новости» президента АвтоВАЗа.

Соколов также сообщил, что санкции вызвали сбои в логистических и финансовых цепочках, которые стали причиной изменения планов производства. Однако коррекция будет в пределах 10%, уточнил он.

Ранее, 2 ноября, АвтоВАЗ сообщил, что Lada в октябре продала на внутреннем рынке 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей, что стало новым максимумом компании за последние 10 лет. Данный показатель на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года, уточнили в компании.