АвтоВАЗ в октябре продал рекордное за 10 лет количество автомобилей

Lada в октябре продала на внутреннем рынке 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей, что стало новым максимумом компании за последние 10 лет. Об этом в четверг, 2 ноября, говорится на сайте бренда.

«Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года», — уточняется в сообщении.

По оценкам бренда, рыночная доля Lada в сегменте легковых машин в октябре текущего года составила 40%. Кроме того, за 10 месяцев 2023 года официальные дилеры передали клиентам 283 464 новых автомобиля — это на 98,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Свой максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta: в течение октября продано 9034 автомобиля. Суммарно в период с января по октябрь включительно реализовано 33 415 Lada Vesta нового поколения», — уточнили в компании.

Кроме того, за октябрь было продано 20 928 Lada Granta и 5129 Niva Travel.

Ранее, 31 октября, из исследовании сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» и автомобильного портала Quto.ru (входит в медиахолдинг Rambler&Co), с результатами которого ознакомились «Известия», стало известно, что лучшими отечественными автомобилями всех времен россияне назвали ВАЗ-2106 и Lada Niva — им отдали предпочтение по 14% респондентов. В топ-5 также вошли «копейка» ВАЗ-2101 (13%), Lada Vesta (10%) и ГАЗ-31105 «Волга» (8%).