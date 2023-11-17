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В МИД РФ сообщили о попытках США превратить АТЭС в арену для боев без правил

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Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small
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Россия будет работать с государствами-участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над предотвращением действий США по превращению форума в «арену для боев без правил», заявило 17 ноября старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев на полях саммита АТЭС

«Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил. Или, как они любят выражаться, по их пресловутым «правилам», — сказал Бердыев «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Россия будет планомерно работать над недопущением этого.

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7 ноября политолог, преподаватель МГУ Алексей Фененко заявил «Известиям», что предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане и стремятся выдавить ее из тихоокеанской политики.

До этого, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

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