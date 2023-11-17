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Посольство РФ обвинило США в проявлении агрессии

Посольство в Вашингтоне: США проявляют откровенную агрессию в адрес России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США открыто выражают агрессию в сторону России, однако сломить ее такими методами не удастся. Такое заявление сделало посольство РФ в Вашингтоне в четверг, 16 ноября, в своем Telegram-канале.

Цель США, по мнению посольства, заключается в истощении российской экономики, мотивации протестов и демонизации государства на мировой арене. Очередные рестрикции, как отмечается в материале, очень символично введены 16 ноября — в день 90-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Россией.

«Вашингтону необходимо наконец осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое», — заявлено в сообщении.

По словам посольства, во взаимоотношениях США и России всегда было место и «братству по оружию», и «гонке вооружений», а эпизоды затишья и взаимоуважения сменялись конфронтацией. Однако сейчас ситуация поменялась.

«Периоды нормального диалога приносили только пользу народам обеих стран и интересам глобальной безопасности. Однако нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью «стратегическое поражение» России», — сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что в мировом сообществе тоже начинают вызывать сопротивление претензии США на руководящую позицию.

«Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — подытожили в посольстве.

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Ранее, 11 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что США, применяя санкции, тормозят рост собственной экономики, а потери компенсируют разжиганием конфликтов по всему миру.

В сентябре Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала отчет, в котором сообщалось, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. По прогнозам экспертов, какая бы то ни было напряженность даже в двусторонних отношениях стран с экономикой с высоким уровнем интеграции неминуемо сулит потерю части состояния обеими сторонами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.

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