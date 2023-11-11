Захарова заявила о компенсации экономических потерь США разжиганием агрессии

США, применяя санкции, тормозят рост собственной экономики, а потери компенсируют разжиганием конфликтов по всему миру. Такое заявление 11 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Россия неоднократно заявляла о деструктивном характере санкций для мировой экономики и самих западных стран. США тормозят рост собственных экономических индикаторов, в том числе снижая потенциал тяжелой промышленности. При этом данный факт американское руководство несильно волнует, так как основные конкуренты в лице европейских стран страдают еще больше, но не могут возразить Вашингтону в нынешних условиях, добавила Захарова.

«Свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса», — написала дипломат, комментируя заявление главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться, если Вашингтон продолжит ограничивать мировую экономику односторонними санкциями.

Эксперты неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран Запада. Так, 3 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери стран Евросоюза (ЕС) от антироссийских санкций запредельны. Он отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывался спад ВВП в государствах и другие потери.

В сентябре ВТО опубликовала отчет, в котором сообщалось, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. По прогнозам экспертов, какая бы то ни было напряженность даже в двусторонних отношениях стран с экономикой с высоким уровнем интеграции неминуемо сулит потерей части состояния обеими сторонами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.