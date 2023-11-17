Эксперты рассказали «Известиям» о последствиях штурма больницы «Аш-Шифа» в Газе

Начатая 15 ноября Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) «точечная и целенаправленная» операция в больнице «Аш-Шифа», направленная на поиск заложников и военной инфраструктуры ХАМАС, продолжается. Однако уже в первый день операции армии пришлось признать, что пленных в зданиях больницы пока обнаружить не удалось.

По словам сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Георгия Лукьянова, Израиль не станет брать в расчет обвинения в противоправных действиях, несмотря на то, что ЦАХАЛ не только провалила операцию, но увеличила масштаб разрушений сектора здравоохранения в Газе.

«Никакие иностранные наблюдатели до зоны боевых действий допущены не будут. Не может идти речи и о независимой оценке происходящего. Это зона боевых действий, где израильская сторона, как и ХАМАС, не дает никому никаких гарантий безопасности», ― заявил Лукьянов в беседе с «Известиями».

Несмотря на отсутствие доказательств размещения пусковых установок и командных пунктов внутри больницы, израильская армия продолжает настаивать на том, что у нее есть разведданные, которые подтверждают использование ХАМАС в террористических целях не только этой больницы, но и остальных медучреждений в секторе Газа.

«Мы знаем, что в больнице «Аш-Шифа» есть очень большой командный пункт. По этой причине мы и находимся сегодня там. Сейчас проводятся очень точечные и сдержанные операции: солдаты проверяют определенные части больницы», ― заявила в интервью «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

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Всё плен: что Израиль обнаружил в больнице «Аш-Шифа» после штурма