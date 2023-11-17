Арабист отверг возможность режима полного прекращения огня в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет «точную и целенаправленную операцию» в самой большой больнице сектора Газа Аль-Шифа, утверждая, что боевики ХАМАС хранят там вооружение. В операции задействованы танки и бульдозеры, что может вызвать встречную реакцию со стороны палестинского сопротивления, считает сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Георгий Лукьянов.

«Любая техника и боевые подразделения ЦАХАЛ на территории сектора Газа считаются абсолютно законной целью для ХАМАС. Палестинское сопротивление будет вести против них боевые действия при любых условиях, против любых возможных объектов. То же самое делает Израиль. Речь идет о тотальной войне, в которой не может быть режимов полного прекращения огня», — сказал он «Известиям».

По его мнению, Израиль не станет брать в расчет обвинения в противоправных действиях. К тому же никакие иностранные наблюдатели до зоны боевых действий допущены не будут.

«Не может идти речи о независимой оценке происходящего. Это зона боевых действий, где израильская сторона, как и ХАМАС, не дает никому никаких гарантий безопасности», — отметил эксперт.

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Всё плен: что Израиль обнаружил в больнице Аль-Шифа после штурма