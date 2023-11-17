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Эксперт рассказал о повышенном интересе к российской технике на Dubai Airshow 2023

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Фото: REUTERS/Alexander Cornwell
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Проведение специальной военной операции на Украине стало причиной того, что у России теперь самый большой опыт в мире по использованию современных вооружений. Это оказывает влияние на экспортный потенциал российского оружия, заявил «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

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«Мы сейчас всем интересны, и об изоляции речь не идет. Конфликт на Украине стал тестовой площадкой для многих систем вооружения. Сотни типов техники и проектов проходят проверку боем, старая техника модернизируется. Много задумок и разработок. Всё это важно для иностранных военных специалистов», — пояснил он.

Так Вадим Козюлин прокомментировал новость о том, как в ходе выставки Dubai Airshow 2023 глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что портфель уже заключенных контрактов в рамках военно-технического сотрудничества России с иностранными партнерами превысил $50 млрд.

Кроме того, Михеев заметил, что спрос со стороны иностранных заказчиков даже опережает имеющиеся возможности российской оборонной промышленности.

Впрочем, некоторые эксперты по итогам участия России в Dubai Airshow 2023 обратили внимание и на проблемы, которые возникают у экспортеров российской военной продукции. Прежде всего это излишняя забюрократизированность отношений предприятий ОПК и их главного заказчика — Минобороны РФ, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН, военный эксперт Илья Крамник.

«Тема экспорта изделий, разработанных или доработанных с учетом опыта СВО, интересная. В рамках текущей практики показывать на выставках совсем свежие вещи почти нереально — для этого нужно получить рекламный паспорт, а для ведения переговоров о поставках — паспорт экспортного облика. Для этого требуется несколько этапов походов по высоким кабинетам», — отметил эксперт.

На выставку Dubai Airshow 2023 российские компании привезли более 250 образцов современного вооружения и военной техники.

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