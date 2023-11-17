Росавиация раскритиковала отчет о посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

В центральном аппарате Росавиации раскритиковали отчет с результатами экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Ранее его подготовили в Западно-Сибирском территориальном управлении агентства (ЗС МТУ), а потом отменили, возобновив расследование.

Росавиация, детально изучив документ, выявила в нем ошибки, противоречия и другие недостатки. Всего по итогам проведенного анализа у ведомства возникло по меньшей мере 15 замечаний. «Известия» ознакомились с этим анализом, его подлинность подтвердил источник в агентстве.

Так, в отчете указано, что аргументы командира воздушного судна о потенциальной опасности посадки в Омске признаны комиссией обоснованными, что противоречит состоянию систем самолета, погоде, состоянию и длине полосы.

Росавиация осталась недовольна и тем, что комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, допустивших «безрассудные действия», в условиях ненормальной эксплуатации самолета, отсутствие у них должной подготовки по взаимодействию между собой в аварийной обстановке, непонимание ими индикации и систем воздушного судна.

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Отчет такого: в расследовании посадки самолета в пшеничном поле нашли 15 нарушений