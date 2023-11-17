Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Иван Морозов пропустит следующий матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за полученной травмы. Об этом в четверг, 16 ноября, журналистам сообщил главный тренер клуба Алексей Жамнов.

«По травме Морозова — посмотрим завтра, рентгена нет перед глазами. Он пропустит матч с «Ладой», — сообщил тренер, его цитирует ТАСС.

Повреждение хоккеист получил в конце игры с хоккейным клубом из Уфы «Салават Юлаев» в тот же день. Матч завершился победой «Спартака» со счетом 6:2, один из голов в ворота противника забил Морозов.

Следующий матч должен состояться в субботу, соперником выступит хоккейный клуб из Тольятти «Лада».

Кроме того, Жамнов сообщил, что в ходе игры травму получил еще один хоккеист — форвард Павел Порядин.

«Порядин крепыш, с ним все в порядке», — отметил тренер.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что «Спартак» обыграл нижнекамскую команду «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ со счетом 6:1.