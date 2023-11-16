Фигуристка Варвара Медведева получила травму головы на Гран-при России

Фигуристка Варвара Медведева получила травму головы, выступая 16 ноября в парном катании с Павлом Астаховым с произвольной программой на юниорском этапе серии Гран-при России в Самаре.

В Федерации фигурного катания на коньках России ранее в этот день сообщили журналистам, что Медведеву везут на обследование.

Фигуристка и ее партнер держались на третьей строчке турнира после короткой программы, уточняет «Газета.Ru». Однако во время произвольной программы Астахов уронил Медведеву во время поддержки, в результате чего спортсменка получила рассечение.

Несмотря на травму, пара докаталась до конца программы, заняв пятое место.

Ранее, 28 октября, во время разминки на этапе Гран-при России в Красноярске фигуристки Елизавета Шанаева и Аннабель Морозова столкнулись на льду, из-за чего первая случайно переехала коньком ногу второй. Несмотря на травму и наложенную повязку, Аннабель и ее партнер Игорь Еременко выступили с ритм-танцем.