Фигуристка Шанаева задела коньком ногу Морозов на разминке на Гран-при России

Во время разминки на этапе Гран-при России в Красноярске фигуристки Елизавета Шанаева и Аннабель Морозов столкнулись на льду, из-за чего первая случайно переехала коньком ногу второй. Об этом 28 октября сообщает «Спорт-Экспресс».

На раскатке перед стартом Шанаева ехала спиной и, не заметив Морозов, задела лезвием ногу фигуристки. Несмотря на полученную травму, Аннабель и ее партнер Игорь Еременко выступили с ритм-танцем.

Перед выходом на лед фигуристке наложили повязку. После выступления Еременко нес на руках Морозов, которая была в слезах.

«Девочки столкнулись на разминке. Сейчас Аннабель накладывают несколько швов, завтра она будет кататься», — рассказала ее тренер Анжелика Крылова.

Как указано, Морозов и Еременко за выступление получили 76,13 балла и расположились на третьем месте. Шанаевой и ее партнеру Павлу Дрозду присудили 79,61 балла, тем самым они располагаются на второй строчке.

«Всё-таки пять пар — 10 человек, у нас пять минут, естественно, все хотят размять свои элементы. Еще есть разные пары, которые практикуют, скажем так, агрессивную разминку. Иногда такое случается», — передает «Газета.Ru» слова Дрозда.

Он также отметил, что ему и Шанаевой еще не удалось поговорить с Морозов после этого инцидента.

«Насколько я знаю, выступали вторыми, а лезть перед стартом — это не очень хорошо. Но мы надеемся, что всё в порядке. Я так понимаю, если они откатали, значит, ничего серьезного», — добавил Дрозд.

В июле фигуристка Евгения Медведева сообщила, что попала в ДТП. Она рассказала, что в автомобиль, в котором она находилась, врезалась другая машина. По кадрам, которые она опубликовала в мессенджере, стало понятно, что с ней всё хорошо, спортсменка не получила травм.