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Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российская фигуристка Евгения Медведева в понедельник, 24 июля, попала в ДТП во время поездки на такси. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Медведева рассказала, что в автомобиль, в котором она находилась, врезалась другая машина. Судя по кадрам, которые фигуристка опубликовала в мессенджере, с ней всё хорошо, она не получила травм.

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Ранее в этот день в Москве на Рязанском проспекте произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла в районе дома № 86/1. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Отмечалось, что он двигался на запрещающий сигнал светофора.

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