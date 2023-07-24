Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП

Российская фигуристка Евгения Медведева в понедельник, 24 июля, попала в ДТП во время поездки на такси. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Медведева рассказала, что в автомобиль, в котором она находилась, врезалась другая машина. Судя по кадрам, которые фигуристка опубликовала в мессенджере, с ней всё хорошо, она не получила травм.

Ранее в этот день в Москве на Рязанском проспекте произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла в районе дома № 86/1. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Отмечалось, что он двигался на запрещающий сигнал светофора.