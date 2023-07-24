Мотоциклист погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте в Москве

В Москве на Рязанском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома № 86/1. Уточняется также, что на данный момент движение в районе происшествия затруднено.

В свою очередь в Госавтоинспекции МВД России сообщили, что в результате ДТП водитель мотоцикла погиб.

«На Рязанском проспекте в районе дома № 86/1 водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Хендай». Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на Ленинском проспекте. В результате ДТП мотоциклист пострадал, его пассажирка погибла. Авария произошла на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц. Предварительно, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу движущемуся мотоциклу.