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Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава метро Москвы

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В метрополитене Москвы в настоящее время ходит более 150 инновационных поездов «Москва-2020». Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что в октябре парк пополнился на 48 таких составов. По его словам, столичные власти сейчас заменяют вагоны прошлого поколения на Калужско-Рижской линии подземки, пишет НСН.

Собянин подчеркнул, что эта линия является одной из самых популярных в московском метро. Ее парк обновляется с 2018 года. На линии ходит уже порядка 80% новых составов, отмечает «Москва 24».

Кроме того, поезда «Москва-2020» планируется запустить на Замоскворецкой линии метро, уточняет телеканал «360». Такие составы оборудованы широкими дверьми, информационными табло и специальными климат-системами с возможностью обеззараживать воздух, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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14 ноября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что эскалаторы длиной 129 м установят во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки. Он отметил, что эти эскалаторы станут одними из самых длинных в метро столицы. Нынешний лидер длиной 130 м установлен на соседней станции БКЛ «Марьина Роща», уточняет RT.

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