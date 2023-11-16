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Депутат Госдумы назвала цель встречи Байдена и Си Цзиньпина

Депутат Журова: встреча Байдена с Си Цзиньпином связана с выборами в США
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что президент США Джо Байден провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 16 ноября, парламентарий отметила, что для США Россия и Китай являются «стратегическими врагами», потому в бюджет США закладываются определенные средства для борьбы. Пока это происходит, отметила Журова, говорить об искренней дружбе между США и Китаем крайне сложно.

Журова добавила, что товарооборот США и Китая огромен и это требует обсуждения ряда связанных с этим вопросов. Она указала на то, что Си Цзиньпин и другие люди, приходящие на встречу с ними, прекрасно понимают положение вещей. Кроме того, китайская диаспора в США достаточно большая.

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Лидеры двух стран провели встречу в поместье Филоли под Сан-Франциско 15 ноября. Джо Байден объявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР. Президент США подчеркнул, что переговоры оказались «одними из самых конструктивных и продуктивных», которые случались между Пекином и Вашингтоном, отмечает телеканал «Звезда». В частности, они обсудили необходимость контроля над химическими веществами, которые поступают из Китая в США и используются американскими картелями для создания фентанила — мощнейшего и крайне опасного наркотика, от которого ежегодно погибают тысячи американцев, уточняет телеканал «360».

При этом Байден подчеркнул, что Си Цзиньпин управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от американского, пишет RT. Джо Байден спустя несколько часов после встречи назвал китайского коллегу Си Цзиньпина диктатором, отмечает НСН.

20 июня американский лидер уже высказался таким образом в связи со сбитым военными в небе над Южной Каролиной китайским аэростатом. Он сделал такое заявление во время встречи по сбору средств на свою предвыборную кампанию, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает «Ридус», повторение этого замечания сигнализирует о высоком внутреннем давлении на действующего президента США, готовящегося к выборам 2024 года.

Заявление Байдена о Си Цзиньпине прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, «не исключено, что напряженное выражение лица, с которым госсекретарь Энтони Блинкен следил за выступлением Байдена в ходе переговоров, было связано с тревогой за то, что может выдать президент США, если отклонится от текста», отмечает ИА «Регнум».

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