Как получить налоговый вычет за ремонт в новостройке в 2023 году

При покупке квартиры в новостройке собственники могут вернуть часть ее стоимости, а также средства, потраченные на ремонт. Для этого нужно оформить имущественный вычет. Как это сделать в 2023 году, рассказывают «Известия».

Кто имеет право на налоговый вычет за ремонт в 2023 году

Налоговый вычет — это федеральная льгота, доступная всем гражданам и налоговым резидентам РФ, проживающим на территории страны. Вычет означает, что государство возвращает 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с определенной суммы трат. Чтобы получить средства, необходимо иметь официальный доход и отчислять налоги.

Получить его можно при покупке квартиры, дома, в том числе и за ремонт жилья. Однако налоговый вычет доступен только для квартир в новостройках, купленных у застройщика. Еще одно важное условие — жилплощадь должна быть куплена без отделки. Если часть работ выполняет застройщик, в документе разделяют стоимость квартиры и отделки.

Компенсировать таким образом ремонт жилья, приобретенного на вторичном рынке, нельзя. Также вычет нельзя получить за услуги дизайнеров и покупку мебели.

С каких ремонтных работ можно получить вычет в 2023 году

Чтобы определить, какие работы включить в налоговый вычет, можно ориентироваться на раздел 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Там перечислены отделочные работы, за которые можно вернуть часть средств. К их числу относятся:

составление проекта и сметы,

покупка отделочных материалов,

укладка плитки,

установка дверей и окон,

укладка паркета,

штукатурные и малярные работы,

звукоизоляция,

поклейка обоев,

покраска стен,

оплата работы мастеров.

А вот покупка перфораторов, шуруповертов и других инструментов сюда не входит. Все расходы необходимо документально подтвердить — договором с подрядчиком, чеками, накладными и другими платежными документами. Поэтому следует сохранить все чеки от грунтовки, краски, плитки и обоев — и бумажные, и электронные.

Какая сумма налогового вычета за ремонт в 2023 году

Согласно налоговому законодательству, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 2 млн рублей. В 2023 году она не менялась. Собственнику вернут 13% от этой суммы — 260 тыс. рублей.

Если затрат было меньше, чем на 2 млн рублей, то налоговый вычет составит 13% от этой суммы. Например при расходах в 1,5 млн рублей можно получить 195 тыс. рублей.

Причем, если квартира находится в совместной собственности супругов, право на вычет имеет каждый из них. Таким образом, семья сможет вернуть до 560 тыс. рублей при подтвержденных расходах на сумму не менее 4 млн рублей.

Какие документы нужны для вычета за ремонт в 2023 году

Вычет на отделку оформляют вместе с вычетом на покупку жилья после вступления в право собственности. Поэтому в первую очередь необходимо предоставить копию свидетельства о праве собственности и договор купли-продажи квартиры. В нем обязательно должно быть указано, что жилплощадь куплена у застройщика и передается покупателю без отделки.

Среди других документов нужны:

копия паспорта,

справка 2-НДФЛ,

копия акта приема-передачи,

чеки и квитанции.

Эти документы подаются вместе с заявлением на имущественный вычет. Если ремонт затянулся, их можно подать тогда, когда отделка будет закончена. Либо подавать каждый год до тех пор, пока сумма не достигнет 2 млн рублей.

Как получить вычет за ремонт в 2023 году

Подать заявление можно двумя способами — через работодателя или самостоятельно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую.

Если никаких вопросов у проверяющих не возникнет, декларацию рассмотрят в течение трех месяцев. При положительном решении деньги поступят на расчетный счет в течение месяца.

В случае, когда оформление вычета происходит на работе, декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно. При следующих начислениях бухгалтер удержит меньше подоходного налога из зарплаты, пока не будет компенсирована вся сумма вычета.

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