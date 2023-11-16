Актер Сергей Безруков сообщил о грядущем мастер-классе в СПбГАТИ

Актер Сергей Безруков рассказал, что с удовольствием проводит мастер-классы для студентов и делится опытом, если к нему поступают подобные предложения. В беседе с корреспондентом «Известий» 16 ноября на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге он сообщил, что ближайший из них состоится в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ), ранее носившей название Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

«Было предложение, почему нет. Ко мне сейчас обращаются, я обучаю помимо своих студентов и на мастер-классах многих студентов. В том числе вот здесь в ЛГИТМиК меня тоже пригласили. Я думаю, числа 25-го приеду и тоже дам мастер-класс, потому что поступила такая заявка», — рассказал актер.

По словам Безрукова, 25 ноября в Санкт-Петербурге должны пройти гастроли его Московского Губернского театра со спектаклем «Дядя Ваня», и он как раз зайдет в учебное заведение.

Ранее в этот день на форуме в Санкт-Петербурге режиссер Алексей Учитель рассказал «Известиям» о сложностях с применением искусственного интеллекта (ИИ) в киноиндустрии, которая только вступает в эру использования этой технологии. Частично он уже применяется, например, в поиске локаций для съемок или создании постеров, отметил режиссер.

Как рассказал «Известиям» о Форуме объединенных культур, проходящем с 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге, генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, искусственный интеллект — это звезда и хедлайнер мероприятия. Кроме того, там будет представлена панель «Москва — город кино», которая должна произвести большое впечатление.