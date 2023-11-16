Аналитик оценила предложение дифференцировать ставку по ипотеке

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных процентных ставок по ипотеке в зависимости от уровня средней зарплаты в регионе. Об этом он заявил в ходе рассмотрения основных направлений единой денежно-кредитной политики, которые представила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, говорится на сайте ГД. Главный аналитика Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала «Известиям» 16 ноября, какие могут быть последствия такого решения.

«Адресная программа ипотечного кредитования с дифференцированными ставками могла бы поддержать жилищное строительство в регионах, где строится относительно мало жилья», — сказала эксперт.

По ее словам, необходима многомерная оценка доступности покупки жилья, которая включает не только уровень зарплат и других доходов, но и прожиточный минимум (другую меру необходимых расходов для жизни), стоимость жилья, объем жилищного строительства, обеспеченность населения жильем. В пример она привела Москву и Костромскую область: в столице средняя зарплата выше, чем в этом регионе, в три раза, но цена 1 кв. м в новостройке в Москве дороже в четыре раза. В то же время в расчет на одного жителя объем строящегося жилья в Костромской области в несколько раз ниже, чем в Москве, добавила эксперт.

«При этом и одномерный показатель (только зарплата), и многомерный индикатор могут исказить вывод о доступности покупки жилья или вызывать вопросы. Например, если учесть не только зарплаты, но и прожиточный минимум и цены в новостройках, то уровень доступности жилья в Москве и Костромской области окажется близким (в Москве несколько ниже). Таким образом, требуется больше внимания к разработке критериев отбора регионов», — считает Ващелюк.

По ее мнению, по сравнению с обычной льготной ипотекой объем выданных кредитов при адресных стимулах может снизиться, однако расходование бюджетных средств станет более целевым. Кроме того, она напомнила, что дополнительное снижение процентных ставок по ипотеке обычно приводит к росту цен на жилье.

«Таким образом, рост доступности жилья будет краткосрочным. Но положительным моментом может стать рост привлекательности отдельных регионов для застройщиков. Увеличение объема строительства способно сбалансировать цены», —заключила Ващелюк.

Ранее, 9 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направило на программы льготной ипотеки дополнительно 95 млрд рублей. Он подчеркнул, что в этой сфере правительство реализует широкий комплекс мер, включая системную поддержку программ льготных кредитов.