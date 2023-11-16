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Депутат назвал важным решением увеличение МРОТ в 2024 году на 18,5%

Депутат Бессарабов назвал важным решением повышение МРОТ в 2024 году
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Принятие закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей, — важное решение, отметил депутат Госдумы (ГД), первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. Он рассказал «Известиям», что уже 17 ноября закон найдет свое отражение в основном финансовом документе страны.

«Понятно, что большая часть людей, получающих МРОТ, проживает в регионах. И здесь нам нужно поддержать наши субъекты, поэтому завтра, принимая бюджет, соответствующие средства будут также направлены в регионы. Это полностью обеспечит реализацию этого важного закона», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что МРОТ — гарантия того, что ни один россиянин, выполнивший свою норму рабочего времени, не может получить меньше установленной суммы. Также МРОТ используется для того, чтобы высчитывать размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности, уходу за ребенком и других выплат социальной направленности, установленных в РФ, напомнил Бессарабов.

Рекордная индексация МРОТ запланирована на 2024 год

16 ноября ГД приняла во II и III чтениях закон об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года. Изменить этот показатель ранее поручил президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что в результате заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.

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