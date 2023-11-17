Почти 40% российских компаний увеличили свои продажи за год

В России у 36% компаний за последний год увеличились показатели продаж, а у 17% сохранились на уровне предыдущего года. Об этом говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch, с которым ознакомились «Известия» 17 ноября.

Эксперты отметили, что добиться стабильного повышения продаж российскому бизнесу помогло использование новых подходов. Так, компании стали больше инвестировать в цифровую трансформацию: автоматизировать маркетинг и продажи, внедрять искусственный интеллект (24%), подключать аналитику (18%). Кроме того, стала интенсивнее проводиться работа по привлечению клиентов: увеличились бюджеты на маркетинг (24%), усилилось внимание к работе с имеющейся клиентской базой, к стимулированию повторных продаж (20%). Свыше 46% респондентов отметили, что маркетинг в целом стал играть большую роль из-за цифровизации процессов. При этом 40% опрошенных компаний заявили, что привлечение клиентов стало обходиться дороже.

«В 2023 году российский бизнес показал, что он способен адаптироваться к изменяющимся условиям. Для привлечения и удержания клиентов компании стали использовать целый арсенал рекламных и аналитических инструментов», — рассказал коммерческий директор компании Calltouch Артур Саркисян.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что, согласно данным аналитиков продукта «Рекламный программатик» Platforma, большинство (95%) руководителей малого и среднего бизнеса считают, что отечественные площадки не уступают в плане эффективности зарубежным. Однако треть респондентов не спешат оставлять заблокированные площадки и продолжают размещать там рекламу.