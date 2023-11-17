Реклама
Прямой эфир
Экономика
Почти 40% российских компаний увеличили свои продажи за год
Армия
Армия России уничтожила пять минометов ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
В Амурской области иностранного гражданина задержали за финансирование террористов
Культура
Форум объединенных культур открылся в Петербурге после четырехлетней паузы
Наука и техника
SpaceХ сообщила о переносе запуска космического корабля Starship на 18 ноября
Общество
Ветеранам СВО предложили назначать инвалидность бессрочно
Происшествия
Два человека оказались под завалами из-за обрушения на руднике в Забайкалье
Общество
МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников
Мир
В Пентагоне призвали сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Происшествия
ФСБ задержала предлагавшего комиссовать военных жителя Донецка
Общество
Досрочная пенсия безработным вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –4 градусов в Москве 17 ноября
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча

Почти 40% российских компаний увеличили свои продажи за год

Исследование: 36% российских компаний за год увеличили продажи
0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России у 36% компаний за последний год увеличились показатели продаж, а у 17% сохранились на уровне предыдущего года. Об этом говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch, с которым ознакомились «Известия» 17 ноября.

Эксперты отметили, что добиться стабильного повышения продаж российскому бизнесу помогло использование новых подходов. Так, компании стали больше инвестировать в цифровую трансформацию: автоматизировать маркетинг и продажи, внедрять искусственный интеллект (24%), подключать аналитику (18%). Кроме того, стала интенсивнее проводиться работа по привлечению клиентов: увеличились бюджеты на маркетинг (24%), усилилось внимание к работе с имеющейся клиентской базой, к стимулированию повторных продаж (20%). Свыше 46% респондентов отметили, что маркетинг в целом стал играть большую роль из-за цифровизации процессов. При этом 40% опрошенных компаний заявили, что привлечение клиентов стало обходиться дороже.

«В 2023 году российский бизнес показал, что он способен адаптироваться к изменяющимся условиям. Для привлечения и удержания клиентов компании стали использовать целый арсенал рекламных и аналитических инструментов», — рассказал коммерческий директор компании Calltouch Артур Саркисян.

Не у дела: расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56%
Почему траты на помощь некрупным предприятиям снизятся и как это отразится на компаниях

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что, согласно данным аналитиков продукта «Рекламный программатик» Platforma, большинство (95%) руководителей малого и среднего бизнеса считают, что отечественные площадки не уступают в плане эффективности зарубежным. Однако треть респондентов не спешат оставлять заблокированные площадки и продолжают размещать там рекламу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023