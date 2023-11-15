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Треть российских предпринимателей размещают рекламу в заблокированных соцсетях

Опрос: треть предпринимателей в РФ размещают рекламу в заблокированных соцсетях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Большинство (95%) руководителей малого и среднего бизнеса (МСБ) считают, что отечественные площадки не уступают в плане эффективности зарубежным. Однако треть респондентов не спешат оставлять заблокированные площадки и продолжают размещать там рекламу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками продукта «Рекламный программатик» Platforma. Результатами они поделились с «Известиями» 15 ноября.

Уход зарубежных рекламных сервисов и соцсетей не остановил треть (34%) компаний от размещения рекламы на этих площадках. Чаще всего они покупают рекламу в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) — 45% и 40% соответственно, а также TikTok (37%). Четверть по-прежнему пользуется рекламными услугами Google Ads (27%).

Основными пользователями всех рекламных площадок стали розничная торговля (34%), автомобильная индустрия (24%) и общепит (16%). Десятая часть предпринимателей отметила, что не все российские сервисы одинаково эффективны.

Российские представители малого и среднего бизнеса используют для продвижения своих продуктов и сервисов следующие инструменты: контекстную рекламу в поисковых системах — 49%; рекламу в социальных медиа — 39%; баннерную рекламу в поисковых системах — 36%; рассылки – 36%; ТВ-рекламу — 12%.

По мнению экспертов, реклама в e-commerce будет одним из главных драйверов роста всего рекламного рынка: до конца 2023 года рекламодатели потратят на рекламу на маркетплейсах и интернет-магазинах почти 200 млрд рублей, или в четыре раза больше, чем в 2022 году.

При этом треть российских предпринимателей (34%) выделяют 25–50% бюджета на онлайн-рекламу. Более половины компаний (56%) закупают рекламу ежемесячно, 14% — раз в три месяца и 11% — раз в полгода. 14% не пользуются рекламными услугами вообще.

Самой эффективной российской рекламной площадкой, по мнению респондентов, стала «ВКонтакте» (48%). На втором месте оказался «Яндекс.Директ» (38%), а на третьем — маркетплейс Avito (28%). Среди прочих сервисов руководители выделили myTarget (22%), Telegram Ads (22%) и Ozon (14%).

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Основными преимуществами этих рекламных сервисов, по мнению руководителей, стали ценовая доступность (37%), удобный интерфейс кабинетов (28%), высокая конверсия (26%) и возможности таргетинга (26%).

На вопрос о недостатках отечественных рекламных площадок 22% назвали проблемы с качеством трафика, 19% — высокую стоимость рекламы и столько же — сложности с настройкой и оптимизацией рекламы.

«Основная часть российских предпринимателей стала активнее пользоваться отечественными рекламными сервисами, что послужило драйвером развития отрасли рекламных услуг. За последние полтора года отечественные сервисы нарастили большую клиентскую базу», — отметил руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

10 августа ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех социальных сетей и мессенджеров.

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