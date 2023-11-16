Бондарчук рассказал о съемках фильмов и сериалов о героях России
Съемки фильмов и сериалов в России посвящаются современным героям страны. Об этом 16 ноября на Форуме объединенных культур рассказал режиссер Федор Бондарчук.
«Мы начали снимать про наших героев сегодняшних. Как пример назову байопик о Федоре Конюхове «Повелитель ветра», который собрал полмиллиарда рублей в прокате», — сказал он.
Также в России идет разработка сериалов по темам, которые были опробованы в высокотехнологическом кино, таком как «Притяжение» и «Вторжение».
«Это сериалы о космосе, об ученых, о врачах. Их великое множество, эти истории снимаются сейчас. Сериал «Вызов» стал толчком для индустрии. Всё развивается в этом жанре, в этом направлении. Скоро выйдет «Сто лет тому вперед», у которого будет и своя вселенная», — отметил Бондарчук.
Ранее, 26 октября, глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал «Известиям», что к концу этого года обороты российского контента в отечественных кинотеатрах составят 25 млрд рублей. По его словам, продажи российского кино вырастут в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом.