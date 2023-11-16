В МИД РФ рассказали о росте числа приезжающих в Россию европейцев

Граждане недружественных РФ стран активно пользуются возможностью получения электронной визы в Россию, заявил 16 ноября замминистра иностранных дел Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы. Трансляция выступления замглавы российского МИДа велась на сайте «Дума ТВ».

«По решению президента Российской Федерации [Владимира Путина] граждане недружественных государств, в первую очередь это касается всего Европейского союза, они тоже включены в эту систему, получили эту возможность. И они активно этим пользуются, получают электронную визу, приезжают сюда», — отметил замминистра.

По его словам, процедура получения визы достаточно проста, для ее выполнения потребуется «доступ в интернет и 20 минут свободного времени». При этом граждане недружественных стран не виноваты в действиях их правительств, поэтому им остается доступной опция получения электронной визы.

В ходе заседания Иванов также отметил, что в этом году ожидается рост количества туристов из европейских и других недружественных стран.

«В течение 2022 года около 60 тыс. граждан Евросоюза получали российскую визу, въезжали. В этом году, по статистике, мы ожидаем что будет к концу года около 100 тыс. граждан Евросоюза», — подчеркнул замглавы МИДа.

При этом он отметил, что эти значения ниже показателей 2019 года. Одной из проблем стала ограничения в логистике, из-за которых туристы не могут, как раньше, покупать туры в Россию. Кроме того, у иностранных туристов существуют проблемы с оплатой, так как западные платежные системы не работают в стране, добавил Иванов

«В этой связи по линии Минэкономразвития и по линии туристического сообщества проводится соответствующая работа, в том числе и в плане введения карт «Мир», оплаты через карты «Мир» и других форм платежей», — резюмировал замминистра.

Ранее, 25 октября, Иванов сообщил, что с 1 августа за три неполных месяца иностранцам было выдано более 90 тыс. российских электронных виз. МИД РФ уделяет особое внимание развитию цифровых решений в вопросах оказания консульских услуг, причем как российским, так и иностранным гражданам, отметил замминистра.

22 октября директор консульского департамента МИДа Алексей Климов сообщил, что за последние девять месяцев этого года Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период 2022 года. Однако текущие показатели пока что далеки от цифр 2019 года, когда европейцам было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн — туристические, отметил Климов.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, в том числе европейских стран, для туристических, деловых и иных визитов.