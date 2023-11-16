Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Мир
СМИ сообщили о вере европейцев в распад ЕС к 2043 году
Мир
Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран
Мир
В Газе попросили помощи у ООН и МККК в эвакуации младенцев из клиники «Аш-Шифа»
Мир
МИД Польши объявил о создании группы по репарациям от ФРГ и России
Политика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Экономика
Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
Мир
Финляндия закроет в ночь на 18 ноября четыре КПП на границе с РФ
Мир
Минздрав Палестины заявил об усложнении Израилем эвакуации раненых из Газы
Туризм
Платежную карту для иностранцев могут запустить в РФ в начале 2024 года
Спорт
Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с 85-летием дисциплины
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий
Мир
В штате Нью-Йорк подали в суд на PepsiCo из-за загрязнения природы

В МИД РФ рассказали о росте числа приезжающих в Россию европейцев

МИД РФ: граждане недружественных стран активно пользуются электронной визой в РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане недружественных РФ стран активно пользуются возможностью получения электронной визы в Россию, заявил 16 ноября замминистра иностранных дел Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы. Трансляция выступления замглавы российского МИДа велась на сайте «Дума ТВ».

«По решению президента Российской Федерации [Владимира Путина] граждане недружественных государств, в первую очередь это касается всего Европейского союза, они тоже включены в эту систему, получили эту возможность. И они активно этим пользуются, получают электронную визу, приезжают сюда», — отметил замминистра.

По его словам, процедура получения визы достаточно проста, для ее выполнения потребуется «доступ в интернет и 20 минут свободного времени». При этом граждане недружественных стран не виноваты в действиях их правительств, поэтому им остается доступной опция получения электронной визы.

В ходе заседания Иванов также отметил, что в этом году ожидается рост количества туристов из европейских и других недружественных стран.

«В течение 2022 года около 60 тыс. граждан Евросоюза получали российскую визу, въезжали. В этом году, по статистике, мы ожидаем что будет к концу года около 100 тыс. граждан Евросоюза», — подчеркнул замглавы МИДа.

При этом он отметил, что эти значения ниже показателей 2019 года. Одной из проблем стала ограничения в логистике, из-за которых туристы не могут, как раньше, покупать туры в Россию. Кроме того, у иностранных туристов существуют проблемы с оплатой, так как западные платежные системы не работают в стране, добавил Иванов

«В этой связи по линии Минэкономразвития и по линии туристического сообщества проводится соответствующая работа, в том числе и в плане введения карт «Мир», оплаты через карты «Мир» и других форм платежей», — резюмировал замминистра.

Быстро и просто: в России начала действовать электронная виза
Упрощенный порядок получения въездного документа установлен для граждан 55 стран

Ранее, 25 октября, Иванов сообщил, что с 1 августа за три неполных месяца иностранцам было выдано более 90 тыс. российских электронных виз. МИД РФ уделяет особое внимание развитию цифровых решений в вопросах оказания консульских услуг, причем как российским, так и иностранным гражданам, отметил замминистра.

22 октября директор консульского департамента МИДа Алексей Климов сообщил, что за последние девять месяцев этого года Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период 2022 года. Однако текущие показатели пока что далеки от цифр 2019 года, когда европейцам было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн — туристические, отметил Климов.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, в том числе европейских стран, для туристических, деловых и иных визитов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023