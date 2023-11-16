Аналитик назвал сегрегацию бумаг россиян банками Израиля шагом в санкционной войне

Крупные израильские банки стали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из РФ, в связи с предписанием бельгийского депозитария Euroclear, сообщил в интервью РБК финансист Марк Ойгман. Финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал «Известиям» 16 ноября, что это очередной шаг в санкционной войне, и отметил, что о законности такого действия не может быть и речи.

«Запад давно действует по принципу «закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло», и насколько законно они вводили санкции, насколько законно они украли золотовалютные резервы, в данном случае они украли деньги и у людей, которые попали под санкции, и у людей, которые не попали под санкции.<...> Что касается того, что депозитарии дошли уже и до россиян, у которых есть активы, которые они хранятся в этих структурах, которые приобретались через израильскую финансовую систему, — в этом нет ничего удивительного, потому что это просто очередной шаг в санкционной войне», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, людей, которых затронут подобные ограничения, будет очень мало. Он объяснил, что с израильской финансовой системой очень сложно работать, и он сильно уступает российской.

«Это будет очень ограниченное количество людей. И, скорее всего, это люди, у которых есть израильский паспорт и российский, но которые постоянно находятся и ведут некий бизнес в Израиле», — заключил Левченко.

22 августа министр финансов Антон Силуанов заявил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ. Общий объем средств составляет 1,5 трлн рублей.

Страны Запада усилили введение антироссийских санкций на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации по причине обстрелов со стороны украинских военных.