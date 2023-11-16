Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Экономика
Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
Мир
Финляндия закроет в ночь с 17 на 18 ноября четыре КПП на границе с РФ
Туризм
Платежную карту для иностранцев могут запустить в РФ в начале 2024 года
Спорт
Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с 85-летием дисциплины
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий
Общество
В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мужчины
Мир
МИД Венесуэлы назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа
Мир
Премьер Испании назвал ошибочным ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС
Мир
Лавров сообщил о договоренности по расширению торговых связей РФ и Венесуэлы
Мир
МИД Азербайджана назвал невозможными визиты официальных лиц США в страну
Происшествия
В Калининграде таможенники нашли тайник с оружием в Рorsche
Авто
В Липецкой области начался выпуск электромобиля Evolutе I-Sky
Сюжет:

Аналитик назвал сегрегацию бумаг россиян банками Израиля шагом в санкционной войне

Финансист Ойгман сообщил о сегрегации бумаг россиян в Израиле: мнение Левченко
0
Фото: ТАСС/IMAGO/Panama Pictures
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупные израильские банки стали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из РФ, в связи с предписанием бельгийского депозитария Euroclear, сообщил в интервью РБК финансист Марк Ойгман. Финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал «Известиям» 16 ноября, что это очередной шаг в санкционной войне, и отметил, что о законности такого действия не может быть и речи.

«Запад давно действует по принципу «закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло», и насколько законно они вводили санкции, насколько законно они украли золотовалютные резервы, в данном случае они украли деньги и у людей, которые попали под санкции, и у людей, которые не попали под санкции.<...> Что касается того, что депозитарии дошли уже и до россиян, у которых есть активы, которые они хранятся в этих структурах, которые приобретались через израильскую финансовую систему, — в этом нет ничего удивительного, потому что это просто очередной шаг в санкционной войне», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, людей, которых затронут подобные ограничения, будет очень мало. Он объяснил, что с израильской финансовой системой очень сложно работать, и он сильно уступает российской.

«Это будет очень ограниченное количество людей. И, скорее всего, это люди, у которых есть израильский паспорт и российский, но которые постоянно находятся и ведут некий бизнес в Израиле», — заключил Левченко.

Не в меры: стоит ли Москве готовиться к 12-му пакету санкций
ЕС может приступить к его разработке сразу после принятия очередных рестрикций в июне

22 августа министр финансов Антон Силуанов заявил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ. Общий объем средств составляет 1,5 трлн рублей.

Страны Запада усилили введение антироссийских санкций на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации по причине обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023