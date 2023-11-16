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В Калининграде таможенники нашли тайник с оружием в Рorsche

В Калининградской области в багажнике иномарки нашли три тысячи боеприпасов
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Фото: ФТС России
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В Калининграде таможенники нашли тайник с боеприпасами и частями оружия в автомобиле Porsche. Об этом 16 ноября сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

«Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тыс. боеприпасов и частей оружия в тайнике багажного отделения автомобиля Porsche Cayenne. Инцидент произошел в пункте пропуска Чернышевское», — говорится в сообщении.

Владелец автомобиля — 50-летний гражданин России, который приехал из Литвы. Транспортное средство решили осмотреть с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. После этого машину решили досмотреть.

Инспекторы убрали решетку в багажнике и в нише для динамика обнаружили 600 гильз для карабина, 2 тыс. пуль, два пневмоцилиндра 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. В общей сложности партия оружия и боеприпасов весила 57 кг, ее рыночную стоимость оценили в 1,8 млн рублей.

«Мужчина пояснил, что приобрел все товары для себя в магазине охотничьего снаряжения, однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через таможенную границу не позволили инспекторам отнести его к категории товаров для личного пользования», — подчеркнули таможенники.

Оружие изъяли. В отношении нарушителя было возбуждено дело по факту административного нарушения по части второй статьи 16.1 КоАП России («Сокрытие товаров от таможенного контроля»).

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России также 5 октября задержала инженера оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей. В посылках были военные товары российского и советского образца, которые продавались в рамках работы интернет-магазина.

В отношении инженера возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники»). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Выяснилось, что второй участник схемы, который принимал заказы на товар и оплату, живет в Великобритании.

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