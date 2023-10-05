Таможня задержала отправившего за рубеж посылки с военной продукцией инженера

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей. Об этом 5 октября сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Сотрудники ведомства установили, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин. Они в течение двух лет продавали через площадку военные товары российского и советского образца.

«Организатор преступной схемы покупал на российских интернет-площадках военную продукцию различного наименования: жилеты транспортные модульные, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари и отправлял заказчикам за рубеж», — говорится в сообщении ФТС.

После вскрытия схемы таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах одного из продавцов. У него была найдена продукция военного назначения, а также коллекция книг о немецкой технике времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацистской символикой.

В отношении инженера возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники»). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Второй участник схемы в настоящее время проживает в Великобритании. В его обязанность входил прием заказов на товар и оплаты.

Ранее, 7 сентября, ФСБ России задержала группу контрабандистов, которая поставляла в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело за контрабанду военной техники (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).