Песков переадресовал вопрос о назначении Гергиева в Большой театр

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 ноября перенаправил вопрос журналистов о возможном назначении худрука и директора Мариинского театра Валерия Гергиева на пост главы Большого театра.

«Министерство культуры. Туда обращайтесь. Это их прерогатива», — сказал он.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

О возможном назначении на пост гендиректора учреждения 15 ноября рассказали источники «Известий». Переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. О его назначении на новый пост, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.

Сейчас должность главы Большого театра занимает Владимир Урин.