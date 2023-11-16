Акцию в память о погибших детях проведут инспекторы ГИБДД в Тюмени

В Тюмени состоится акция в память о детях, которые погибли на дорогах региона в последние пять лет. В ней будут участвовать в том числе госавтоинспекторы.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления структуры, «Стояние со свечами» пройдет 17 ноября в рамках Дня памяти жертв ДТП.

Инспекторы ГИБДД, студенты тюменских вузов и колледжей, представители общественных организаций соберутся на площади у Театра кукол, чтобы почтить память погибших в ДТП. Они зажгут 12 свечей, по числу детей, ставших жертвами дорожных аварий за последние пять лет.

В этот же день в небо выпустят белые шары, на каждом будет написано имя ребенка, погибшего в ДТП.

В это воскресенье, 19 ноября, во Всемирный день память жертв ДТП, по всей стране пройдут социальные акции и массовые мероприятия в память о жертвах дорожных аварий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ. Участники мероприятий привлекут внимание общественности к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.