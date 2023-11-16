Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Израиля заявил о продолжении боев для освобождения заложников
Происшествия
Системы ПВО сбили украинские беспилотники в Брянской области и около побережья Крыма
Мир
МИД КНР заявил о стратегическом значении саммита Байдена и Си Цзиньпина
Общество
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Мир
Байден на переговорах с главой КНР напомнил о важности полной денуклеаризации КНДР
Мир
Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины
Мир
Число прошедших 15 ноября КПП «Рафах» граждан России составило 107
Мир
Шесть полицейских пострадали во время протеста в Вашингтоне
Мир
Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Происшествия
В провалившемся под лед в Иркутской области транспорте погибли четверо лесорубов
Мир
Автомобиль протаранил полицейское ограждение у посольства Израиля в Токио
Происшествия
Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Суджанского района Курской области
Недвижимость
Санкт-Петербург опередил Москву в росте цен на аренду в 2023 году

В России пройдут социальные акции памяти жертв дорожных аварий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В регионах России во Всемирный день памяти жертв ДТП, 19 ноября, пройдут социальные акции и массовые мероприятия в память о жертвах дорожных аварий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.

В этот день участники мероприятий привлекут внимание общественности к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Поддержку в проведении акций окажут представители местных властей и общественных организаций. Участие в них также примут школьники, студенты и журналисты.

В числе запланированных мероприятий — минуты молчания в память о жертвах ДТП, автопробеги с участием представителей экстренных служб и демонстрацией разбитых автомобилей, а также посещение сотрудниками ГИБДД в больницах детей, получивших травмы в результате аварий.

Помимо этого сотрудники Госавтоинспекции примут участие в сдаче крови в поддержку пострадавших в ДТП. Кроме того, представители духовенства проведут поминальные молебны с целью призвать верующих к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия приурочены к Всемирному дню памяти жертв ДТП, объявленному 30 лет назад Организацией Объединенных Наций (ООН). В его рамках погибших в результате дорожных аварий в мире вспоминают каждое третье воскресенье ноября.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

Автомобильные катастрофы остаются одной из самых частых причин смерти на земле, напомнили в Госавтоинспекции. Представители ведомства привели статистику, согласно которой на всех континентах в ДТП ежегодно погибает более миллиона людей. Еще 20–50 млн человек получают травмы.

Более 110 тыс. ДТП произошло на российских дорогах только за десять месяцев 2023 года, добавили в ГИБДД. В результате них погибли 11,8 тыс. человек, а свыше 137 тыс. получили ранения.

Отмечается, что 87% аварий происходят по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения, а большинство погибших в ДТП составляют молодые люди. В Госавтоинспекции назвали памятную дату ООН важным инструментом в профилактике сокращения числа жертв дорожно-транспортных происшествий.

По оценке представителей ведомства, Всемирный день памяти жертв ДТП помогает обратить внимание на масштабы потерь и эмоциональных страданий лиц, близкие которых стали жертвами аварий. Всех, кому небезразлична тема повышения дорожной безопасности и сохранения жизни и здоровья людей на дорогах, в ГИБДД пригласили присоединиться к предстоящим акциям.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что с января по сентябрь на российских дорогах произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года, показали результаты анализа Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. За девять месяцев на российских дорогах в ДТП погибли 10 309 человек (+1,6%) и почти 121,5 тыс. получили ранения (+4,3%). Сразу на 10,2% увеличилось количество аварий (16,7 тыс. происшествий) с участием детей.

11 октября результаты совместного опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показали, что больше половины (55%) россиян ежедневно сталкиваются с опасными водителями. Основными причинами аварий респонденты назвали невнимательность (63%), беспечное поведение водителя (61%), любовь к экстремальному вождению (57%), неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023