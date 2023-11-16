В России пройдут социальные акции памяти жертв дорожных аварий

В регионах России во Всемирный день памяти жертв ДТП, 19 ноября, пройдут социальные акции и массовые мероприятия в память о жертвах дорожных аварий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.

В этот день участники мероприятий привлекут внимание общественности к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Поддержку в проведении акций окажут представители местных властей и общественных организаций. Участие в них также примут школьники, студенты и журналисты.

В числе запланированных мероприятий — минуты молчания в память о жертвах ДТП, автопробеги с участием представителей экстренных служб и демонстрацией разбитых автомобилей, а также посещение сотрудниками ГИБДД в больницах детей, получивших травмы в результате аварий.

Помимо этого сотрудники Госавтоинспекции примут участие в сдаче крови в поддержку пострадавших в ДТП. Кроме того, представители духовенства проведут поминальные молебны с целью призвать верующих к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия приурочены к Всемирному дню памяти жертв ДТП, объявленному 30 лет назад Организацией Объединенных Наций (ООН). В его рамках погибших в результате дорожных аварий в мире вспоминают каждое третье воскресенье ноября.

Автомобильные катастрофы остаются одной из самых частых причин смерти на земле, напомнили в Госавтоинспекции. Представители ведомства привели статистику, согласно которой на всех континентах в ДТП ежегодно погибает более миллиона людей. Еще 20–50 млн человек получают травмы.

Более 110 тыс. ДТП произошло на российских дорогах только за десять месяцев 2023 года, добавили в ГИБДД. В результате них погибли 11,8 тыс. человек, а свыше 137 тыс. получили ранения.

Отмечается, что 87% аварий происходят по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения, а большинство погибших в ДТП составляют молодые люди. В Госавтоинспекции назвали памятную дату ООН важным инструментом в профилактике сокращения числа жертв дорожно-транспортных происшествий.

По оценке представителей ведомства, Всемирный день памяти жертв ДТП помогает обратить внимание на масштабы потерь и эмоциональных страданий лиц, близкие которых стали жертвами аварий. Всех, кому небезразлична тема повышения дорожной безопасности и сохранения жизни и здоровья людей на дорогах, в ГИБДД пригласили присоединиться к предстоящим акциям.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что с января по сентябрь на российских дорогах произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года, показали результаты анализа Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. За девять месяцев на российских дорогах в ДТП погибли 10 309 человек (+1,6%) и почти 121,5 тыс. получили ранения (+4,3%). Сразу на 10,2% увеличилось количество аварий (16,7 тыс. происшествий) с участием детей.

11 октября результаты совместного опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показали, что больше половины (55%) россиян ежедневно сталкиваются с опасными водителями. Основными причинами аварий респонденты назвали невнимательность (63%), беспечное поведение водителя (61%), любовь к экстремальному вождению (57%), неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).