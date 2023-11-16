Диетолог Соломатина назвала суточную норму потребления сахара

Количество употребляемого сахара не должно быть больше 10% от общего суточного потребления продуктов, заявила 15 ноября врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что это относится абсолютно ко всем видам сахара, включая свекольный, белый, тростниковый, коричневый, рафинированный и нерафинированный. Соломатина также напомнила о рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой дневная норма потребления сахара составляет 12 чайных ложек, или 50 г.

«то условная порция, рассчитанная на среднестатистического человека. В целом же диетологи рекомендуют в вопросе употребления этой популярной специи придерживаться индивидуальной меры. Для этого нужно высчитывать дневную норму потребления сахара из общего числа необходимых взрослому человеку калорий», ― рассказала доктор в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам диетолога, людям, не ведущим активный образ жизни, рекомендуется потреблять не более 25 г сахара в день. Что касается тех, кто посещает тренажерный зал хотя бы три раза в течение недели, Соломатина посоветовала придерживаться дозировки в пределах 40 г. Тем временем люди, занимающиеся силовыми упражнениями, могут употреблять без вреда для здоровья до 50 г ежедневно.

«Следовательно, если ваш вес составляет около 65 килограммов, но при этом вы ведете малоподвижный образ жизни, вы можете в сутки потреблять около 1500 калорий, из которых 150 калорий могут приходиться на сахар — это ориентировочно 38 граммов, или 10 чайных ложек», ― подчеркнула эксперт.

Ранее, 13 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики. По ее словам, в указанных продуктах содержится большое количество ароматизаторов, сахара, а в вафлях — трансжиров. Соломатина порекомендовала заменить эти сладости на пастилу, зефир, натуральный мармелад и сорбет.