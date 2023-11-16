Мишель Гондри рассказал о первой за 8 лет полнометражке «Книга решений»

Автор «Вечного сияния чистого разума», «Науки сна» и «Пены дней», режиссер видеоклипов Бьорк, Radiohead и The White Stripes Мишель Гондри — один из самых влиятельных кинематографистов XXI века. «Книга решений» — его первый полный метр за восемь лет, который выйдет в российском прокате.

«После того как я снял «Вечное сияние чистого разума» в 2004 году, я никак не мог найти сценарий такого же уровня. Я просто не мог читать то, что мне предлагали. Тогда я решил писать сам. Поэтому я думаю, если и была какая-то эволюция, то ее нужно начинать оттуда, с того момента», — рассказал он о трансформации со времен триумфа.

Он признался, что в режиссуре после 2004 года тоже ощущал себя как-то «вверх тормашками», боялся кинопроизводства, опасался провалиться после успеха. «Книга решений» стала первым полнометражным фильмом после «Микроба и бензина» — за восемь лет, однако Гондри не считает временной разрыв между картинами долгим сроком.

«Не так уж долго на самом деле. Есть режиссеры, которые каждый год снимают по фильму. Есть такие, которые каждые три года. Это больше про меня. Добавим сюда ковид, добавим сериал «Шучу» с Джимом Керри, который я снял до этого. Я еще снял кучу мультиков специально для своей дочери. Плюс еще пару сценариев написал, включая «Книгу решений». У меня нет ощущения, что я сидел сложа руки», — объяснил кинематографист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мишеля Гондри «Известиям» в четверг, 16 ноября, в 10:00

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