«У Джима Керри — кубистский метод создания персонажа»

Автор «Вечного сияния чистого разума», «Науки сна» и «Пены дней», режиссер видеоклипов Бьорк, Radiohead и The White Stripes Мишель Гондри — один из самых влиятельных кинематографистов XXI века. При этом «Книга решений» — его первый полный метр за восемь лет, и рассказывается там о режиссере, который сбегает от продюсеров и инвесторов, а потом тиранит съемочную группу своими безумными идеями. Накануне старта «Книги» в российском прокате «Известия» обсудили с Мишелем Гондри и фильм, и недавний сериал «Шучу» с Джимом Керри, и, конечно, очевидные автобиографические мотивы новой работы.

«У меня нет ощущения, что я сидел сложа руки»

— Мишель, последний раз мы с вами общались примерно 10 лет назад, когда вы сняли «Счастлив ли человек высокого роста?». Поэтому давайте сверим часы: не могли бы вы сформулировать, как вы изменились внутренне за это время?

— После того как я снял «Вечное сияние чистого разума» в 2004 году, я никак не мог найти сценарий такого же уровня. Я просто не мог читать то, что мне предлагали. Тогда я решил писать сам. Поэтому, я думаю, если и была какая-то эволюция, то ее нужно начинать оттуда, с того момента . Если говорить о режиссуре, то я ощущал себя как-то вверх тормашками, меня пугало кинопроизводство, я всё думал, как не провалиться после такого успеха. В общем, мне сложно проследить собственную эволюцию. Не знаю, может, я стал больше доверять актерам. Не знаю, правильно ли я отвечаю на ваш вопрос.

Кейт Уинслет, Мишель Гондри и Джим Керри на съемках фильма «Вечное сияние чистого разума» Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net

— Отлично отвечаете!

— Наверное, не знаю, я пытаюсь добиться более глубоких личных эмоций, наверное. Точно, пожалуй, это и есть главное направление в моей работе.

— «Книга решений» — ваш первый полный метр после «Микроба и бензина», то есть за восемь лет. Почему так долго вышло?

— Да не так уж долго на самом деле. Есть режиссеры, которые каждый год снимают по фильму. Есть такие, которые каждые три года. Это больше про меня. Добавим сюда ковид, добавим сериал «Шучу» с Джимом Керри, который я снял до этого. Я еще снял кучу мультиков специально для своей дочери. Плюс еще пару сценариев написал, включая «Книгу решений». У меня нет ощущения, что я сидел сложа руки . Хотя внешнему наблюдателю так может показаться, наверное. И всё зависит от того, кто чего от меня ждет. Вам нужны фильмы, моей дочери — мультики, которые я делаю. Поэтому вам кажется, что я ничего не делал. Ну и не надо забывать, что фильм сделать не так просто. Нужно много времени на то, чтобы запустить проект. Но в любом случае я не ощущаю никакого пробела, пока люди со мной не заговаривают о нем.

Фото: Canal+ [fr] Кадр из фильма «Книга решений»

— Мой вопрос, если честно, был связан с тем, что я уже решил, будто вы разочаровались в самой форме полнометражного кинофильма для большого экрана и интересуетесь чем-то другим.

— Нет. То есть на каком-то уровне так и есть. Я получил множество сценариев от большого количества студий. Но они мне все не нравились. А еще было два-три раза, что я всё же брался за работу, тратил несколько месяцев, а потом узнавал, что меня исключили из проекта. Я понял, что когда продюсеры присылают тебе сценарий и зовут в проект, они уже имеют какое-то представление о том, как ты должен это сделать . И ты должен полностью подчинить свою творческую активность их ведению, быть полностью подконтролен. Это приводит к тому, что никакого творчества в проекте не остается. Поэтому так сложно найти хороший материал для работы.

«Сценарий я писал по методу 70 карточек Дэвида Линча»

— Всё сказанное заставляет думать, что «Книга решений» — это что-то вроде автобиографии, списка ваших страхов и фобий, связанных с творчеством и профессией.

— Да, то, что там показано, очень близко к тому, как было на самом деле со мной. Этот сценарий я писал по методу 70 карточек Дэвида Линча. На каждой карточке я описывал какую-то сцену, которая мне приходила в голову. И когда накопилось 70 таких карточек, которые мне казались удачными, я сложил из них историю. До этого сюжета как такового не существовало у меня в голове.

Фото: Canal+ [fr] Кадр из фильма «Книга решений»

— Получается такая самотерапия. Помогает она справиться с болячками?

— Я не согласен с тем, что это самотерапия. Но снять кино — это сама по себе очень позитивная штука. Как я уже говорил, сделать фильм трудно, не говоря уже о том, чтобы его выпустить. Если ты находишь тему, которая тебя интересует, ты просто идешь в этом направлении. Вряд ли можно позволить себе такую роскошь, как прикидывать, насколько это улучшит мое настроение. Единственное — я каждый раз спрашиваю, смогу ли я это показать своей дочери. Ей сейчас восемь. Но я точно не думаю в этот момент о себе.

Я просто знаю, что я не могу не снимать кино. Пусть даже сделал я не так много. У меня был страх, когда я стал снимать «Книгу», что меня будут осуждать за то, что получается слишком лично, интимно, рефлексирующе — обо мне. То есть я думал о других, а не о себе. Но в итоге никто меня не осудил. Наоборот. Актеры и команда на площадке, похоже, были очень довольны, были рады, что их пригласили поработать над чем-то настолько личным. Никто не жаловался. С другой стороны, как тут скажешь наверняка? Люди ведь хотят быть вежливыми со мной. Но у меня почему-то стойкое ощущение, что все были счастливы сделать со мной это кино. И всё же я хочу быть честным с собой: я знаю, что люди стараются вести себя хорошо рядом со мной.

Режиссер Мишель Гондри Фото: Getty Images/VCG

«Очень сложно принять то, что нужно подчиняться приказам»

— Вы вот упомянули сериал «Шучу», который снимался в США. Похоже, там всё было прямо противоположно всему, что вам нравится в кинопроизводстве. Какое у вас послевкусие от этой работы?

— Удовольствия от этого процесса я точно не получил. Когда ты режиссер на сериале, даже если ты выбираешь стиль, интонацию и так далее, ты всё равно технический работник по преимуществу. Всё решает шоураннер. Это его проект. Он тебе говорит, в зависимости от того, насколько он тебя уважает, куда поставить камеру, какой кадр должен быть. Тебе дают посидеть неделю за монтажом эпизода, а потом всё это уходит к шоураннеру. И он меняет там всё, что захочет.

Для меня снимать кино — значит искать решения на всех уровнях. От истории и исполнения до монтажа. Когда ты находишь решения, в этом проявляются твой стиль, твое авторство. Любая мизансцена — это твой поиск того, где происходит история в каждый момент. Когда ты делаешь сериал, тебя всего этого лишают. По крайней мере, это было условием моей работы с крупной американской студией. Конечно, здорово было поработать снова с Джимом Керри, и сюжет был отличный. Прекрасный сценарий. Но было очень сложно принять то, что нужно подчиняться приказам. Это еще и потому, что когда ты режиссер, это мое личное мнение, ты совершаешь выбор и живешь с ним. В этом и есть твоя работа. Конечно, ты открыт предложениям, советам, иногда даже тебя направляют куда-то. Но над всем этим — твоя внутренняя борьба, в результате которой проект развивается, фильм — снимается. Так твой фильм становится твоим .

Фото: Aggregate Films Кадр из сериала «Шучу»

— Вы не хотите снова снять что-то авторское с Джимом Керри?

— Мы постоянно с ним обсуждаем какие-то идеи, у нас отличные отношения, мы оба ценим то, что мы сделали вместе. Джим очень интересный. Его путь к успеху был далек от нормального, он нетипичный. Его юмор в стендапах — это кубистский метод создания персонажа. Он долго искал для себя более драматическую роль. Он мгновенно может переключаться из состояния «смешной» в состояния «грустный», «трогательный». У него внутри есть какое-то специфическое одиночество , которое не замечаешь, когда только знакомишься с ним. Вообще в нем очень много граней, которые очень и очень интересны. У него нет вот такого «актерского-актерского» бэкграунда, он легко соглашается на какие-то необычные предложения режиссера. Мне это очень нравится. Мне не очень приятно работать со студийными артистами, которые слишком подчеркнуто проигрывают эмоции. Мы с ним на одной волне. Очень приятно было работать вместе.

— Как насчет другой звезды, с которой вы тоже много работали? Я имею в виду Бьорк, для которой вы сняли несколько видеоклипов в разные годы. Дальнейших планов нет?

— Знаете, мы же были оба очень молоды, когда начали работать вместе. Поэтому для меня это как часы, понимаете? Мы синхронны. Она помогла мне открыть разум современному искусству и вообще — современности. Мне очень повезло, что я ее встретил. Мне кажется, она примерно так же думает обо мне. Мы давненько с ней не обсуждали новые проекты, но мы постоянно на связи. Думаю, что-то обязательно сделаем вместе в будущем.

Фото: Getty Images/Brian Ach Мишель Гондри и певица Бьорк

— Какова судьба знаменитой «Кинофабрики Мишеля Гондри»? Я тоже принял участие в одной такой, даже сделал фильм в итоге.

— Фабрика работает! Последний раз мы ее проводили в Германии. После ковида всё как-то замедлилось в мире, особенно такие выездные проекты, в рамках которых люди собираются и что-то делают вместе. А ведь это и есть основная задача «Кинофабрики». В СМИ многие почему-то любят говорить, что этот проект — что-то вроде киношколы, где учишься снимать фильмы. Но на самом деле нет! Это развлечение, в рамках которого люди могут создать собственное развлечение.

Общество, в котором мы живем, часто заставляет нас подавлять свои творческие инстинкты и способности. А я хочу доказать, что всё это есть, есть у каждого! Просто оно не используется. Каждый имеет право получить удовольствие от собственного творчества. Когда ты взрослый, то редко берешь листок бумаги и цветные карандаши, чтобы нарисовать что-то. Но я не понимаю, с чего бы это, потому что я лично до сих пор все это делаю. Не настаиваю на том, чтобы вы этим зарабатывали на жизнь, но просто предлагаю людям вернуться к тому, что они делали детьми, и продолжить этим заниматься.