В ДТП со школьным автобусом в Приморье пострадали восемь детей
В Приморском крае в ДТП с участием школьного автобуса пострадали восемь несовершеннолетних. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«16 ноября в 07:28 по местному времени (00:28 мск) в полицию поступило сообщение об автоаварии с участием школьного автобуса на 4-м км федеральной автодороги A-370 «Уссури», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В автобусе на момент аварии находились 14 детей. Травмы получили восемь из них, всех их госпитализировали. По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее, 15 ноября, два человека погибли и еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области.