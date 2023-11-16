В Петербурге городской автобус сбил пост охраны с женщиной внутри
В Санкт-Петербурге городской автобус врезался в павильон поста охраны, внутри которого находилась женщина. Об этом 15 ноября сообщает источник «Известий».
Авария произошла на территории одного из автобусных парков города. В результате ДТП пострадала женщина, которая работает охранником транспортного предприятия.
«Влетел в будку, та упала. Женщину вытащили, вызвали «скорую» и передали врачам», ― рассказал собеседник «Известий».
Пострадавшая госпитализирована. Устанавливаются детали происшествия.
В октябре в Екатеринбурге автомобиль въехал в остановку, в результате погибли два человека. На записи момента с видеокамер видно, как машина, вылетевшая на обочину дороги, сбивает знак пешеходного перехода.