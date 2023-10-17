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В Екатеринбурге два человека погибли из-за влетевшего в остановку автомобиля

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Фото: t.me/gibdd_66
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В Екатеринбурге автомобиль въехал в остановку, в результате погибли два человека. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, в районе дома №79 по улице Машиностроителей водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении ГИБДД в Telegram-канале.

Момент аварии попал на видеокамеры. На записи видно, как, в частности, машина, вылетевшая на обочину дороги, сбивает знак пешеходного перехода.

Движение транспорта на участке, где произошло ДТП, ограничено, автоинспекторы регулируют поток автомобилей и призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и выбирать безопасную скорость.

На место происшествия выехал главный заместитель руководителя ГИБДД региона, полковник полиции Денис Колясников.

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Ранее, 16 октября, в районе Барабашского сельского поселения в Приморье произошло ДТП . Туристический автобус следовал из Китая в Уссурийск. Его водитель потерял управление транспортным средством и съехал в кювет. В результате аварии два человека погибли. Погибшими оказались две женщины 1942 и 1966 годов рождения.

В автобусе находились 51 пассажир и водитель. В больницу были доставлены 30 пострадавших, 29 из них были госпитализированы. Кроме того, девять пострадавших, получивших тяжелые травмы, доставили во Владивосток санавиацией. Одного пострадавшего уже прооперировали: у него был открытый перелом костей левого предплечья и травматический шок. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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